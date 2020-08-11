В Саратове припаркованные машины мешают тушить пожары

Припаркованный автомобиль мешает добраться до гидранта Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сотрудники ГУ МЧС проверили работу пожарных гидрантов в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, всего в регионе 10 439 гидрантов, а в областном центре – 4 858.

Из 2 382 гидрантов, принадлежащих ООО «КВС» 35,5% неисправны. Ранее предприятие сообщало, что уже заключен договор с организацией, которая проверит пожарное оборудование.

Кроме того, сотрудники МЧС отметили, что на колодцах, где расположены подземные гидранты, часто паркуют машины. Это может затруднить доступ к воде при пожаре.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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