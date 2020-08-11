В Энгельсском районе мужчина снял с украденной кредитки 105 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу, которая произошла 2 августа в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 22 по 31 июля 39-летний мужчина обнаружил, что кто-то снял с его утерянной кредитки 105 тыс. рублей.

Вчера, 10 августа, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 59-летний мужчина.

Похищенное у него не изъяли, на гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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