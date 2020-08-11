Трех фермеров из Ртищевского района оштрафовали на 105 тыс. рублей

В Ртищевском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения у местных фермеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, три главы КФХ Медведева М.Ю., Разоренова А.И. и Федорова С.А. нарушили трудовое законодательство.

В их организациях зарплату работникам платили невовремя, сотрудникам не выдавали в полной мере спецодежду, инструктаж проводили реже, чем раз в полугодие.

После проверок были возбуждены административные дела, виновных оштрафовали на общую сумму 105 тыс. рублей.

Сейчас все нарушения устранены.

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