Саратовец не смог остановить покатившийся Lifan

Сегодня, 11 августа, у дома №70 на Московской улице в Саратове столкнулись Lifan и Mercedes.
По данным портала «ЧП Саратов», очевидцы сообщают, как мужчина решил предотвратить столкновение и пытался удержать китайское авто, но у него ничего не вышло.
Гражданина с травмами средней тяжести госпитализировала бригада ЦМК, обстоятельства выясняются.
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