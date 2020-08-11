Саратовец не смог остановить покатившийся Lifan

Сегодня, 11 августа, у дома №70 на Московской улице в Саратове столкнулись Lifan и Mercedes.

По данным портала «ЧП Саратов», очевидцы сообщают, как мужчина решил предотвратить столкновение и пытался удержать китайское авто, но у него ничего не вышло.

Гражданина с травмами средней тяжести госпитализировала бригада ЦМК, обстоятельства выясняются.

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