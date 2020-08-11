В Балакове женщина пыталась получить миллион рублей в кредит и сама лишилась денег

В Балакове Саратовской области женщина поверила мошеннику и лишилась 34 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, гражданка пыталась получить кредит на миллион рублей.

В июне она оставила заявку на сайте банка и вскоре ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником учреждения. Узнав, что получение кредита все еще актуально, злоумышленник предложил оплатить комиссию в 10 тыс. рублей и страховку на 24 тыс. рублей.

После этого ей сообщили, что все документы привезет курьер, но за его услуги требуется еще 13 тыс. рублей.

После этого женщина обратилась в полицию.

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