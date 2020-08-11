Новый руководитель Саратовского СКР будет применять опыт других регионов

Анатолий Говорунов встретился с Валерием Радаевым Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с новым руководителем СУ СКР региона Анатолием Говоруновым.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, его представил замруководителя управления кадров СК РФ – руководитель пятого отдела (проверок и профилактики коррупционных правонарушений) Валерий Бадиков.

- Анатолий Юрьевич Говорунов – наш земляк. Знает область, в свое время успешно здесь работал. И в новом высоком статусе продолжит служить стране, региону, жителям. Общеизвестно, что в Следственном комитете трудятся высокие профессионалы, люди, прошедшие серьезную выучку, серьезный путь. Доверие возглавить ключевое правоохранительное ведомство может быть оказано только человеку с безупречной репутацией, опытом, глубокими знаниями, – отметил Валерий Радаев.

В свою очередь Говорунов заявил о большой ответственности – выполнить поставленные перед ним президентом России и руководителем СКР задачи

- Весь опыт, полученный в других регионах, применю в Саратовской области. Задачи будут выполнены при тесном взаимодействии со всеми органами исполнительной власти и силового блока, – заявил он.

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