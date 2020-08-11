Лео Бокерия вручил делегации Саратовской области благодарность за вклад в развитие здравоохранения

Лео Бокерия посетил экспозицию Саратовской области на всероссийском форуме. Фото пресс-службы Минздрава региона

Саратовская область представила экспозицию на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в Москве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, наш регион в столице представляют первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов и главный врач саратовского кардиодиспансера Валерий Агапов.

В делегацию вошли Станислав Шувалов и Валерий Агапов. Фото пресс-службы Минздрава региона

Известный кардиохирург, академик, сопредседатель оргкомитета форума Лео Бокерия посетил саратовскую экспозицию. Он вручил делегатам благодарность за вклад в оздоровление населения и поддержку проведения Всероссийского форума.

Фото пресс-службы Минздрава региона

На стендах представлены проекты, которые реализуются в Саратовской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это, в частности, Онкологический центр, областной противотуберкулезный диспансер, новая инфекционная больница. А также поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты.

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