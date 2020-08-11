На Саратовскую область надвигается гроза

В Саратовской области завтра, 12 августа, ожидается гроза.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, прогнозируются неблагоприятные погодные условия – желтый уровень опасности.
Гроза вероятна утром и днем. При этом усилится северо-западный ветер, его порывы достигнут 18 метров в секунду.
Тем не менее, сохраняется высокая пожарная опасность – четвертый класс горимости.
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