На Саратовскую область надвигается гроза

В Саратовской области завтра, 12 августа, ожидается гроза.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, прогнозируются неблагоприятные погодные условия – желтый уровень опасности.

Гроза вероятна утром и днем. При этом усилится северо-западный ветер, его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Тем не менее, сохраняется высокая пожарная опасность – четвертый класс горимости.

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