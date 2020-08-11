Прокуратура нашла в Саратовской области 388 юных подписчиков криминальных пабликов

За 2020 год в Саратовской области выявлено 208 групп с деструктивным содержанием в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, эти сообщества заблокированы службой безопасности «ВКонтакте».

Установлено, что в Саратовской области проживают 570 участников данных групп. Из них 388 детей, которые подписаны на криминальные паблики.

В прокуратуре отметили, что с подростками идут профилактические беседы о негативных последствиях участия в данных группах. Кроме того, администрацию школ ставят в известность.

В суды направлено 466 исковых заявлений об ограничении доступа к сайтам с негативным контентом, отрицательно влияющим на здоровье, нравственное и духовное развитие несовершеннолетних. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены, судебные постановления исполнены – доступ абонентов к интернет-ресурсам ограничен.

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