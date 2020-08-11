В Саратове прихожанка храма хотела помочь ребенку и лишилась 5 тыс. рублей

Жительница Саратова стала жертвой мошенничества.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 52-летняя гражданка увидела в группе мессенджера, где сидят прихожане города, сообщение о сборе средств на лечение ребенка.
Она сразу же отправила 5 тыс. рублей, а когда деньги ушли, оказалось, что группу взломали и это отправили злоумышленники.
Тогда она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.