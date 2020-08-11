В Саратове пьяный водитель ВАЗ-2110 не смог уйти от погони ДПС

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Погоня от инспекторов ДПС закончилась для 27-летнего водителя ВАЗ-2110 административной ответственностью.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, вчера, 10 августа, примерно в 23:00 сотрудники ГИБДД заметили машину, которая ехала с нарушением ПДД. На требования остановиться шофер почему-то не реагировал и тогда началась погоня за ним.

Все закончилось у дома №1б на Фруктовом проезде, потому что мужчина не смог проехать по рельсам. Проверка показала, что он был пьян.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

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