В Энгельсском районе полыхала баня

Сегодня, 11 августа, в 1:38 четверо пожарных и две единицы техники выехали тушить баню в СНТ «Мелиоратор» в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, предположительно пламя вспыхнуло из-за неправильного использования электрооборудования.

Возгорание на площади 24 кв.м. ликвидировали четверо пожарных и две единицы техники.

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