В Балакове Daewoo Nexia сбила мужчину

Вчера, 10 августа, в 21:50 в районе дома №22 на улице 30 Лет Победы в Балакове 28-летний водитель Daewoo Nexia устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по предварительным данным мужчина не захотел уступать пешеходу дорогу и сбил 40-летнего мужчину.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали.

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