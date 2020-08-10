В Саратове прошло секс-шествие девушек в кожаном белье и чулках

Девушки в фривольных костюмах прошлись по центру Саратова. Фото Константина Матвеева
По центру Саратова прошло секс-шествие.
Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что по проспекту Кирова днем 10 августа дефилировали фривольно одетые дамы. Они раздавали рекламные листовки с приглашением на вечеринку.
Вид девушек удивил саратовцев. Прохожие с интересом разглядывали необычных промоутеров, одетых в кожаное белье, чулки, подвязки и маски. Одну из них на поводке вел кролик.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.