Житель Балашова зарезал 61-летнего соперника от ревности к собутыльнице

В Балашове Саратовской области 38-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим.

Следствие считает, что вечером 23 мая он распивал алкоголь дома у 61-летнего мужчины в квартире на улице Рабочая. Там же находилась 30-летняя женщина, которая и стала причиной ссоры между двумя собутыльниками.

Соперничая за внимание дамы, кавалеры поссорились, но позже помирились. Однако 38-летний гость затаил обиду на хозяина. Ночью он три раза ударил его ножом в шею, от чего потерпевший скончался.

При этом женщина и мужчина остались в квартире рядом с трупом и легли спать. Позже свидетельница не выдержала и рассказала о случившемся родственнице убитого. Та вызвала полицию и скорую помощь и отправилась на место преступления. Там они и нашли труп.

Помимо того, мужчину обвиняют в краже. По версии следствия, днем 12 апреля он украл из торгового центра на улице Энтузиастов рюкзак и принтер. Сумма ущерба составила 8 869 рублей. Продавцы сумели догнать злоумышленника и отняли добычу. Позже они подали заявление в полицию

Дело направлено в суд.

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