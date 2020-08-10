В Саратове открываются детские сады

В Саратове откроют детсады Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области предложено открыть детские сады.

С таким предложением на заседании оперативного штаба выступила заместитель председателя Роспотребнадзора области Надежда Матвеева.

По словам Матвеевой, детсады могут начать работу в полном режиме

- При этом никто не отменял масочный режим и соблюдение всех условий. Почасовая уборка помещений и все остальное, что связано с этим, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Кроме того, планируется в скором времени открыть кафе и рестораны.

Напомним, сегодня было объявлено о выходе Саратовской области на второй этап снятия ограничений.

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