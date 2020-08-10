Саратовская область вышла на второй этап снятия ограничений

Александр Стрелюхин заявил о выходе на второй этап снятия ограничений
Фото: Александр Уриевский
Саратовская область выходит на второй этап снятия ограничений.
Сегодня об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.
- Мы переходим на второй этап, при этом режим самоизоляции для людей 65 и старше остаётся. С завтрашнего дня возобновляется доступ в бассейны, аквапарки. Возобновляется бронирование в санаторно-курортных учреждениях. Мы такой шаг делаем осознанно. Будем дальше смотреть, как переходить в третий этап, и что делать дальше, — сказал председатель Правительства.
Он напомнил, что масочный режим сохраняется.
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