Саратовская область вышла на второй этап снятия ограничений

Александр Стрелюхин заявил о выходе на второй этап снятия ограничений Фото: Александр Уриевский

Саратовская область выходит на второй этап снятия ограничений.

Сегодня об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

- Мы переходим на второй этап, при этом режим самоизоляции для людей 65 и старше остаётся. С завтрашнего дня возобновляется доступ в бассейны, аквапарки. Возобновляется бронирование в санаторно-курортных учреждениях. Мы такой шаг делаем осознанно. Будем дальше смотреть, как переходить в третий этап, и что делать дальше, — сказал председатель Правительства.

Он напомнил, что масочный режим сохраняется.

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