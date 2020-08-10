В Энгельсе сгорел ВАЗ-2114

Сегодня, 10 августа, утром в Энгельсе на проспекте Химиков сгорел ВАЗ-2114.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «Энгельс онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Видео с места событий опубликовал Максим Максимов. На кадрах отчетливо видно полыхающую у кустов машину.

Закадровый голос сообщает, что в салоне легковушки кто-то есть.

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