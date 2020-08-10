В Саратовской области выросло число оправдательных приговоров по уголовным делам

В Саратовской области суды стали чаще оправдывать граждан.

Как сообщил на совещании по итогам полугодия председатель облсуда Федор Телегин, речь идет об уголовных делах.

Если за первое полугодие 2019 года оправданы были 13 человек, то в 2020 году – 16 подсудимых.

Председатель областного суда напомнил коллегам о презумпции невиновности.

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