Новый руководитель СУ СКР по Саратовской области вступил в должность

Анатолий Говорунов, руководитель СУ СКР по Саратовской области

В следственном управлении СКР по Саратовской области назначен новый руководитель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 10 августа к исполнению обязанностей приступил Анатолий Говорунов.

Он родился в Саратовской области в 1974 году, в 1996 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД РФ, служил в ВС РФ, органах наркоконтроля и налоговой полиции.

С 2004 года работал в прокуратуре Саратовской области, впоследствии переведен в СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Там он занимал должность замруководителя третьего отдела управления по расследованию особо важных дел и заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел.

С 2015 по 2020 годы являлся первым замруководителя СУ СКР по Астраханской области.

Награжден нагрудным знаком «Отличник следственных органов», а также двумя медалями «За заслуги» и «За безупречную службу» I степени и другими ведомственными наградами Следственного комитета Российской Федерации.

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