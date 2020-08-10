Жителей Саратова стали чаще судить за нарушение масочного режима

В судах Саратовской области наплыв административных дел Фото: Александр Уриевский

В районных судах Саратовской области – наплыв дел об административных правонарушениях.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе областного суда по итогам совещания за полугодие.

Председатель областного суда Федор Телегин отметил «небывалый рост» поступивших дел. По сравнению с первым полугодием 2019 года, их количество выросло на 69%.

- Такой резкий скачок был вызван ужесточением ответственности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и введением новых составов правонарушений в данной сфере, – сообщили в пресс-службе облсуда.

При этом Федор Телегин упомянул снижение нагрузки по рассмотрению уголовных дел.

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