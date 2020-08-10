В Саратовской области коронавирус выявлен у 32 младенцев

В Саратовской области коронавирусом заразились 511 несовершеннолетних.

Как сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения, Станислав Шувалов, это за все время пандемии.

При этом коронавирусом были больны 32 ребенка до года.

Сейчас в стационарах остаются 25 детей, у восьми из них подтвержден коронавирус. Однако тяжелых случаев нет.

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