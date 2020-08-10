Таксист завез 17-летнюю пассажирку в лес под Энгельсом и надругался

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый – 32-летний ранее судимый мужчина.

По версии следствия, днем 4 августа он на машине такси предложил подвезти 17-летнюю девушку которая стояла на остановке общественного транспорта. Девушке нужно было добраться из Энгельса в населенный пункт в районе, однако таксист повез ее через лесополосу поселка Лощинный. Там он остановился и в салоне машины сексуально надругался над пассажиркой.

После этого мужчина отвез девушку до остановки и скрылся. Потерпевшая рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Личность подозреваемого установлена, свою вину он полностью признал и раскаялся. Мужчина взят под стражу.

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