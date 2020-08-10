Роспотребнадзор не намерен вводить новых ограничений в Саратовской области

Брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области

Новых ограничений из-за заболеваемости по коронавирусу в Саратовской области пока не предвидится.

Об этом на брифинге в Минздраве сегодня, 10 августа, заявила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Галина Архипова.

Она отметила, что ситуация стабилизируется, поэтому область готовится ко второму этапу снятия ограничений.

- Каких-то новых ограничений сейчас не вводится, – отметила она.

Напомним, по другим показателям – числу тестирований и количеству свободных коек, область соответствует второму этапу.

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