Роспотребнадзор не намерен вводить новых ограничений в Саратовской области

Брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области
Новых ограничений из-за заболеваемости по коронавирусу в Саратовской области пока не предвидится.
Об этом на брифинге в Минздраве сегодня, 10 августа, заявила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Галина Архипова.
Она отметила, что ситуация стабилизируется, поэтому область готовится ко второму этапу снятия ограничений.
- Каких-то новых ограничений сейчас не вводится, – отметила она.
Напомним, по другим показателям – числу тестирований и количеству свободных коек, область соответствует второму этапу.
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