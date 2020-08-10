Рецидивистка обокрала магазин в Энгельсе на 5 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу из магазина на Ровенской улице в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 4 мая с 20:08 по 20:13 неизвестные унесли имущество на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 33-летняя рецидивистка, у которой не изъяли похищенное.

На женщину завели уголовное дело.

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