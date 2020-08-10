В Саратовской области более 55 тыс. семей получат «путинские» выплаты

В Саратовской области 55 802 семей получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона, на меру поддержки поступило свыше двух миллиардов рублей.

Напомним, она введена по поддержке президента РФ Владимира Путина.

Отметим, деньги полагаются малоимущим семьям со среднедушевым доходом не более 9 521 рублей на человека. Если там воспитывается больше одного ребенка, 4854 рублей перечисляют на каждого из них.

Если обратиться за материальной поддержкой в этом году, ее начислят за истекшее время, не ранее чем с 1 января 2020 года и не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста трех лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.