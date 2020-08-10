Завод по производству пуль в Саратове не будут банкротить

В Саратове прекращено дело о банкротстве ООО «ДАО».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области, исковое заявление поступило от комитета по управлению имуществом администрации Саратова еще 16 декабря 2019 года.

ООО «ДАО» задолжало комитету более 633 тыс. рублей, из которых 496,7 тыс. – основной долг. За время судебного разбирательства предприятие частично погасило долг и в итоге он составил 396 тыс. рублей.

Таким образом истцу было отказано во введении наблюдения в отношении должника, и производство о несостоятельности (банкротстве) прекращено.

Напомним, ООО «ДАО» занимается производством боеприпасов.

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