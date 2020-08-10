Пенсионерку из Саратова позвали работать сиделкой и оставили без 45 тыс. рублей

В Ленинский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Саратова с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила в интернете объявление, чтобы найти подработку.

Ей позвонил неизвестный и предложил быть сиделкой для его матери, каждый визит стоил бы 1 тыс. рублей.

В доказательство своих слов он предложил перечислить первую сумму и попросил пенсионерку сказать номер своей банковской карты и коды из сообщений, пришедших на телефон.

Потом мужчина сказал, что случайно перевел 45 тыс. рублей и попросил вернуть их. Для этого пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка, обналичила карту и перевела средства по номеру, который ей сказали.

После этого она поняла, что ничего ей изначально не приходило, это был обман. Гражданка обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.

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