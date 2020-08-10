Катер сел на мель у острова Пустынный

Катер сел на мель. Фото группы "Инцидент Балаково"
Катер сел на мель на Волге в ночь на 9 августа.
Как сообщает в соцсетях группа «Инцидент Балаково», это случилось на острове Пустынный.
Судно оказалось на мели у острова Пустынный. Фото группы "Инцидент Балаково"
Причиной мог стать человеческий фактор. Сперва судно оказалось на мели из-за снижения уровня воды. А потом он поднялся, и катер был затоплен.
После подъема воды, судно оказалось затоплено. Фото группы "Инцидент Балаково"
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.