Катер сел на мель у острова Пустынный

Катер сел на мель. Фото группы "Инцидент Балаково"

Катер сел на мель на Волге в ночь на 9 августа.

Как сообщает в соцсетях группа «Инцидент Балаково», это случилось на острове Пустынный.

Судно оказалось на мели у острова Пустынный. Фото группы "Инцидент Балаково"

Причиной мог стать человеческий фактор. Сперва судно оказалось на мели из-за снижения уровня воды. А потом он поднялся, и катер был затоплен.

После подъема воды, судно оказалось затоплено. Фото группы "Инцидент Балаково"

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