В Марксе и Балакове сгорели дома

В выходные дни в Марксе, Балакове и Саратове горели частные деревянные дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пострадавших на этих пожарах не было.

В Марксе 8 августа огонь уничтожил дом на улице Бебеля. В Балакове сгорел дом на площади 72 кв. метра. В Саратове на 2-м Нефтяном проезде полыхали надворные постройки. Площадь пожара составила 96 кв. метров.

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