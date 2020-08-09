В реке под Энгельсом найден труп рыбака

В Энгельсском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщает «ЧП-Саратов», тело было обнаружено в реке Саратовка.
Труп из воды достали областные спасатели. Они передали его полиции и следователям, которые устанавливают обстоятельства гибели человека.
Предварительно установлено, что 30-летний мужчина пропал без вести накануне, отправившись на рыбалку.
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