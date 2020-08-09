Ассенизаторская цистерна перевернулась в Энгельсе

Фото пользователя Аленка Чернова в группе «Мой Энгельс»

На улице Полтавская в Энгельсе 8 августа произошло ДТП с участием цистерны ассенизаторской службы.

Об аварии рассказали очевидцы в группе «Мой Энгельс».

В ГИБДД не располагают сведениями о ДТП, так как информация не поступала в дежурную часть. Но свидетели рассказали, что столкнулись три машины — кроме цистерны еще две легковушки.

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