Ассенизаторская цистерна перевернулась в Энгельсе

Фото пользователя Аленка Чернова в группе «Мой Энгельс»
На улице Полтавская в Энгельсе 8 августа произошло ДТП с участием цистерны ассенизаторской службы.
Об аварии рассказали очевидцы в группе «Мой Энгельс».
В ГИБДД не располагают сведениями о ДТП, так как информация не поступала в дежурную часть. Но свидетели рассказали, что столкнулись три машины — кроме цистерны еще две легковушки.
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