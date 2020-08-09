Саратовец лишился фотоаппарата, поверив покупателю в интернете

В Саратове 52-летняя женщина стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД, она решила купить садовые домики, фундамент и отделку на сайте в интернете.

Женщина отплатила через карту 152 850 рублей, но товар не пришел. После этого она обратилась в полицию Волжского района.

Иначе лишился 50 тыс. рублей и 51-летний мужчина. Он разместил объявление о продаже фотоаппарата Sony в интернете. Гражданин хотел продать его за 55 тыс. рублей, но потенциальный покупатель выторговал пять тысяч. После отправки товара мужчина не получил денег, а злоумышленник отключил телефон.

Полиция Саратова предупреждает об опасности сделок через интернет. Следует проверять информацию о продавцах и покупателях и не перечислять средства на неизвестные номера.

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