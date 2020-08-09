Три человека погибли в столкновении Geely и «Гранты» под Саратовом

В двух автомобилях погибли оба водителя и пассажир Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 9 августа три человека погибли на трассе под Саратовом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 255-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, в Балаковском районе.

ДТП произошло на трассе в Балаковском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительной информации, в 10:30 водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу. Там китайская иномарка столкнулась с «Ладой Гранта» под управлением 39-летнего мужчины.

Оба водителя и пассажир иномарки погибло на месте. Еще два пассажира из отечественного авто — женщина и ребенок — были госпитализированы.

На месте работают сотрудники ГИБДД региона и спасатели, выясняются все обстоятельства ЧП.

На месте работают ГИБДД и спасатели Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.