Три улицы Саратова остались без воды

Идут работы на коммуникациях
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове несколько улиц остались без воды из-за ремонта на коммуникациях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочное время завершения работ — восемь часов вечера.
Воды не будет на улицах Чернышевского, Рабочей и проспекте Строителей.
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