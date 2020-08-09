Три улицы Саратова остались без воды

Идут работы на коммуникациях Фото: Екатерина Семенова

В Саратове несколько улиц остались без воды из-за ремонта на коммуникациях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочное время завершения работ — восемь часов вечера.

Воды не будет на улицах Чернышевского, Рабочей и проспекте Строителей.

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