На трассе до Тамбова водитель «Гранты» погиб в ДТП с «буханкой»

Авария случилась на трассе Тамбов - Саратов Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 9 августа на трассе Тамбов — Саратов в Татищевском районе столкнулись УАЗ («буханка») и «Лада Гранта».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 08:15 на 252-м километре автодороги.

Водитель легковушки скончался. Сотрудники ГИБДД и скорая помощь работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства ДТП.

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