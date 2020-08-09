На трассе до Тамбова водитель «Гранты» погиб в ДТП с «буханкой»

Авария случилась на трассе Тамбов - Саратов
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 9 августа на трассе Тамбов — Саратов в Татищевском районе столкнулись УАЗ («буханка») и «Лада Гранта».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 08:15 на 252-м километре автодороги.
Водитель легковушки скончался. Сотрудники ГИБДД и скорая помощь работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства ДТП.
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