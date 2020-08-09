В Саратовской области выявлены 96 зараженных коронавирусом

Большинство новых заражений зарегистрировано в Саратове Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 9 августа стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, лабораторно подтверждено 96 случаев.

Из них 50 в Саратове, 32 в Балаковском районе, восемь в Энгельсском районе еще в пяти — по два и одному.

Также вреди новых выявленных трое детей до 14 лет и 43 человека старше 43 лет.

Всего в регионе 10 235 человека заразились коронавирусом.

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