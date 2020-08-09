В селе Ивантеевка мужчина сгорел у себя в доме

Тело мужчины нашли в одной из комнат Фото: СУ СКР по Саратовской области

На пожаре в селе Ивантеевка Саратовской области погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Слоедователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Частный дом загорелся около семи часов вечера. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. После тушения на пепелище было обнаружено сильно обгоревшее тело 44-летнего хозяина.

Пожар заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место трагедии. Оказалось, что сильнее всего выгорела комната, где был обнаружен труп. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Труп сильно обгорел Фото: СУ СКР по Саратовской области

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