В селе Ивантеевка мужчина сгорел у себя в доме

Тело мужчины нашли в одной из комнат
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На пожаре в селе Ивантеевка Саратовской области погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Слоедователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Частный дом загорелся около семи часов вечера. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. После тушения на пепелище было обнаружено сильно обгоревшее тело 44-летнего хозяина.
Пожар заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место трагедии. Оказалось, что сильнее всего выгорела комната, где был обнаружен труп. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Труп сильно обгорел
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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