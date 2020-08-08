Под Саратовом опрокинулась Lada Largus: пострадала водительница

Сегодня, 8 августа, в Саратове на СКАД в направлении поселка Сторожевка опрокинулся Lada Largus.

По данным портала «ЧП Саратов», пострадала водительница авто, ей оказала помощь бригада ЦМК.

Ехать в больницу гражданка отказалась.

На месте также работали сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются.

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