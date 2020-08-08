Пенсионерка из Балашова отдала мошенникам 259 тыс. рублей из желания получить компенсацию за лекарства

В полицию обратилась пенсионерка из Балашова с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в апреле 2020 года ей позвонил якобы сотрудник организации и рассказал о положенной крупной выплате. Поскольку лекарства, которые она купила год назад, оказались подделками.

Ей пообещали помощь в оформлении компенсации, нужно только заплатить за эту услугу и отдать пошлину.

Звонки продолжались несколько дней подряд, после чего женщина все-таки отдала свои кровные всего 259 тыс. рублей.

Не получив компенсацию, она обратилась к правоохранителям. Гражданка слышала о таком мошенничестве, но думала, что с ней все взаправду.

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