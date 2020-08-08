Под Саратовом водитель Lada Kalina влетел в микроавтобус и попал в больницу

Фото облспаса
Сегодня, 8 августа, в районе Клещевки у заправки «Европа» столкнулись микроавтобус Ford и Lada Kalina.
Фото ГИБДД области
По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель отечественного авто вылетел на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.
В результате столкновения пострадал 31-летний водитель отечественного авто, медики оказали ему помощь на месте.
Фото ГИБДД области
Ехать в больницу мужчина отказался.
В областном УГИБДД сообщили, что также пострадали четыре пассажира из микроавтобуса.
На месте работают также сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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