Под Саратовом водитель Lada Kalina влетел в микроавтобус и попал в больницу

Фото облспаса

Сегодня, 8 августа, в районе Клещевки у заправки «Европа» столкнулись микроавтобус Ford и Lada Kalina.

Фото ГИБДД области

По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель отечественного авто вылетел на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.

В результате столкновения пострадал 31-летний водитель отечественного авто, медики оказали ему помощь на месте.

Фото ГИБДД области

Ехать в больницу мужчина отказался.

В областном УГИБДД сообщили, что также пострадали четыре пассажира из микроавтобуса.

На месте работают также сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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