В Саратове ищут 49-летнего Алексея Осипова

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В поселке Солнечный Саратова 5 августа пропал 49-летний Алексей Осипов.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина дезориентирован, у него может быть потеря памяти.

Его приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-голубые глаза. Особые — борода, ходит с уклоном вправо.

На момент пропажи был одет в бело-голубую в клетку рубашку с коротким рукавом, бежевые брюки, черные носки. Обут в черные шлепки.

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