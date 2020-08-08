Саратовская «Дельта» обыграла самарские «Крылья Советов»

Сегодня, 8 августа, саратовская «Дельта» обыграла «Крылья Советов» со счетом 6:4.
В первом отрезке игры команда из областного центра забила три мяча, самарские соперники ответили одним. Еще по одному голу прибавилось у соперников во втором периоде.
Во время завершающего периода «Дельта» забила еще два гола.
Завтра команда в рамках чемпионата играет с «Динамо».
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