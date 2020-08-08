Саратовцы создали петицию об отставке Александра Абросимова

На портале change.org Роман Антонов создал петицию с требованием отправить в отставку министра молодежной политики и спорта региона Александра Абросимова.

Гражданин также требует, чтобы стали понятны причины, почему спорт в регионе пришел в «плачевное состояние» и к ответственным за происходящее были приняты меры, вплоть до уголовного преследования. А еще увеличение дотаций на эту сферу местными властями и обеспечение финансирования, «достаточного для возвращения к славным спортивным традициям и достижения новых спортивных побед».

Пока что к нему присоединились 115 человек.

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