Саратовским спортсменам выплатят 400 тыс. рублей за победу на чемпионате мира

Известно, сколько получат спортсмены из сборной Саратовской области и их тренера, занявшие призовые места на чемпионатах и Первенствах мира и Европы 2019 года по видам спорта (дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр.

Соответствующее постановление за подписью председателя правительства региона Александра Стрелюхина было размещено вчера, 7 августа, на публикаторе правовой информации.

Победителям чемпионата мира из бюджета выплатят 400 тыс. рублей, чемпионата Европы, Европейских игр — 200 тыс. рублей, первенства мира, если участник старше 18 лет — 100 тыс. рублей, младше — 50 тыс. рублей. За выигрыш на первенстве Европы совершеннолетним спортсменам дадут 75 тыс. рублей, не достигшим этого возраста — 40 тыс. рублей.

Их тренера в зависимости от уровня соревнований подопечных получат от 20 до 200 тыс. рублей.

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