Саратовская область заняла седьмое место в РФ по убыли населения

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о смертности населения.

Согласно этому списку, население Саратовской области за первое полугодие 2020 сократилось на 8,5 тыс. человек. Регион занимает седьмое место в стране по этому показателю.

Его опережает Москва (-14,9 тыс. человек), Московская область (-13,6 тыс. человек), Нижегородская ( - 11,4 тыс.человек), Ростовская (-11,2 тыс.человек), Санкт-Петербург и Самарская область ( в обоих случаях -8,6 тыс.человек).

Отмечается, что выросла младенческая смертность в Саратовской области, не стало 39 малышей в 2020 году, цифра за аналогичный период 2019 года — 35.

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