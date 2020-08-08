В Саратовской области от коронавируса скончался еще один мужчина

В Саратовской области 63-й зараженный коронавирусом местный житель умер от этой болезни.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, недуг не смог побороть 40-летний мужчина, у которого была двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжело протекающая, отек легких. А также хронический панкреатит и холецистит, экзогенно-конституциональное ожирение III степени.

К медикам он обратился на шестой день как заболел. Его состояние было тяжелое, на третьи сутки пребывания в стационаре развилась острая дыхательная недостаточность.

Потребовалось подключить пациента к ИВЛ, он провел сутки на аппарате, но недостаточность нарастала и он скончался.

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