В день «двух восьмерок» 326 саратовских пар поженились

Сегодня, 8 августа, 326 саратовских пар решили пожениться.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства региона, этот день двух восьмерок (8.08.20) выпал на субботу — самый популярный день для бракосочетания.

Чтобы скрепить свои сердца священными узами, некоторые подавали заявление год назад.

- Наши молодожены верят, что восьмерки в дате свадьбы символизируют бесконечность — бесконечность их любви друг к другу. А август, несмотря ни на какие обстоятельства — это самый свадебный месяц года. Поэтому неудивительно, что день двух восьмерок и их магия придают влюбленным дополнительную уверенность, что они построят счастливую семью», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Отметим, что 109 новых семей появилось в Саратове, 57 в Энгельсе, 33 в Балакове.

С 1 октября 2018 года брак регистрируют по истечению месяца и не позднее года со дня, как молодожены подали заявления в ЗАГС. Сейчас можно подавать их на красивые даты 2021 года.

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