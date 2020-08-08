Под Балаково Daewoo Nexia на встречке влетела в Lada Granta

Вчера, 7 августа, в 20:30 на 274 км трассы, ведущей из Самару в Волгоград в Балаковском районе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 40-летний водитель Daewoo Nexia вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 52-летнего гражданина.

В результате столкновения мужчина, который вел отечественное авто, а также пассажир из его машины, пострадали.

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