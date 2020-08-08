Еще 95 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на утро 8 августа выявлены еще 95 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число зараженных в регионе составило 10 157 человека.

Среди заболевших 76 саратовцев, 11 жителей Александрово-Гайского района, по два в Балаковском и Краснокутском, по одному в Вольском, Калининском, Новоузенском, Перелюбском.

Из них 45 пациентов старше 65 лет, двум не исполнилось и 14.

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